Блогерке из Бурятии сказали «ехать в Азию» в подъезде ее дома в Москве

Блогерка из Бурятии Майя Драган рассказала, что столкнулась с проявлением расизма в подъезде своего дома в Москве. Она выложила видео, снятое возле лифта дома, в своем инстаграме.

По словам Драган, она возвращалась домой с прогулки с собакой, когда соседка в подъезде сказала ей фразу: «Россия для русских». Когда Драган включила видео и уточнила, что она имела в виду, женщина сначала отрицала, что обращалась именно к ней, а затем сказала: «Россия для русских — это всегда было, есть и будет».

«Все азиаты должны жить в Азии. Я родилась в Азии и такие как вы нас оттуда выгнали. Вот теперь всем — на место», — сказала женщина. Другие пассажиры лифта не спорили с ней.

«Ненависть порождает ненависть, не буду писать на нее заявление, хотя имею право, моя цель показать с чем приходится сталкиваться национальным меньшинствам, проживающих в центральной части РФ», — написала Драган. По словам блогерки, она получила большой отклик на свое видео: «Каждую секунду мне пишут свои истории люди: кому-то приходилось писать русское имя, чтобы найти работу, кому-то просто в метро и общественных местах грубят, отправляя жить к себе домой».

Позднее Драган опубликовала сторис с рассказом о том, что к ней в квартиру пришли соседи, попавшие на видео. По словам блогерки, они угрожали ей тремя судебными исками за то, что она сняла их без разрешения.

Драган рассказывала, что больше 10 лет назад она переехала в Москву из Улан-Удэ.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.