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Блогерке из Бурятии сказали «ехать в Азию» в подъезде ее дома в Москве

22:55 • 25.12.2023

Блогерка из Бурятии Майя Драган рассказала, что столкнулась с проявлением расизма в подъезде своего дома в Москве. Она выложила видео, снятое возле лифта дома, в своем инстаграме. 

По словам Драган, она возвращалась домой с прогулки с собакой, когда соседка в подъезде сказала ей фразу: «Россия для русских». Когда Драган включила видео и уточнила, что она имела в виду, женщина сначала отрицала, что обращалась именно к ней, а затем сказала: «Россия для русских — это всегда было, есть и будет».  

«Все азиаты должны жить в Азии. Я родилась в Азии и такие как вы нас оттуда выгнали. Вот теперь всем — на место», — сказала женщина. Другие пассажиры лифта не спорили с ней.   

«Ненависть порождает ненависть, не буду писать на нее заявление, хотя имею право, моя цель показать с чем приходится сталкиваться национальным меньшинствам, проживающих в центральной части РФ», — написала Драган. По словам блогерки, она получила большой отклик на свое видео: «Каждую секунду мне пишут свои истории люди: кому-то приходилось писать русское имя, чтобы найти работу, кому-то просто в метро и общественных местах грубят, отправляя жить к себе домой».  

Позднее Драган опубликовала сторис с рассказом о том, что к ней в квартиру пришли соседи, попавшие на видео. По словам блогерки, они угрожали ей тремя судебными исками за то, что она сняла их без разрешения.

Блогерке из Бурятии сказали «ехать в Азию» в подъезде ее дома в Москве

Драган рассказывала, что больше 10 лет назад она переехала в Москву из Улан-Удэ.

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