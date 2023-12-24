В Петербурге задержали подростков, подозреваемых в избиении дворников

В Санкт-Петербурге задержали подростков, подозреваемых в нападениях на людей. Речь идет о двух пострадавших женщинах и троих мужчинах. Все они, по данным полиции, работают дворниками, четверо из них — «граждане государств ближнего зарубежья».

Как сообщили в полиции, сотрудники центра «Э» в декабре 2023 года обнаружили в интернете видео с нападениями на людей.

23 декабря полиция задержала подозреваемых — двух 16-летних студентов колледжей и 14-летнего восьмиклассника. К школьнику не стали применять меры пресечения и отпустили после допроса в качестве свидетеля.

В полиции также сообщили, что по фактам нападений следствие возбудило уголовные дела о хулиганстве (статья 213 УК).

По данным издания «Фонтанка», у студентов нашли пусковое трехзарядное устройство с символами свастики, а также два газовых баллончика. Они не состояли в какой-либо организации.

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