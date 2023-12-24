В Херсонской области от ракетных обстрелов и атак БПЛА погибли четыре человека

Херсон за сутки несколько раз был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны российской армии, что привело в общей сложности к четырем жертвам, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Еще девять получили ранения, один из них — ребенок.

В результате попадания артиллерийского снаряда в жилой дом в Центральном районе Херсона пострадала семья. В своем сообщении в телеграм-канале Прокудин уточнил, что погибли 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. 54-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и ранение ноги.

Также в Центральном районе Херсона при разборе завалов спасатели обнаружили тело еще одного мужчины, его личность пока не установлена.

Накануне глава областной военной администрации сообщал о еще одной жертве в селе Станислав в Херсонской области. Вечером в Херсоне, по словам губернатора, пострадали семь человек, включая 15-летнего ребенка.

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