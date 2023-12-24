Боррель считает, что Путин хочет вести войну до полной победы

В Украине на карту поставлено существование Евросоюза, считает глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. В интервью The Guardian он заявил, что Путин решил продолжать войну до окончательной победы.

Европейские парламентские выборы в июне, по его мнению, могут оказаться настолько же судьбоносными, как и президентская гонка в США. Страх избирателей перед неизвестностью может привести к тому, что они поддержат правые популистские партии. «Я боюсь страха, боюсь, что европейцы проголосуют из-за чувства опасности», — сказал Боррель The Guardian.

Он не видит признаков того, что Путин готов пойти на соглашение, которое позволит России сохранить восточную Украину. Он предупредил, что в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза.

«Возможно, это тот момент, когда нам следует взглянуть на опасность, исходящую от великой державы, которая угрожает нашей демократии, самой Европе, а не только Украине. И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине. Точно так же, если мы не сможем остановить трагедию, происходящую в секторе Газа, я думаю, что нам будет нанесен большой ущерб <...> Важно то, что мы можем сделать, чтобы не допустить победы России в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все необходимое? Вот вопрос, который мы должны задать себе…»

По мнению Борреля, Путин не удовлетворится частичной территориальной победой и вступлением Украины в ЕС. Глава Союза по иностранным делам ЕС утверждает, что Путин не откажется от войны, особенно перед американскими выборами. Боррель предложил ЕС готовиться к интенсивному и длительному конфликту. «Путин решил продолжать войну до окончательной победы», — сказал он.

В то же время он заявил, что Путин ошибся относительно мощности своей армии. «Он ошибался относительно возможностей украинского сопротивления. Он ошибался относительно воли Европейского Союза. Он ошибался относительно силы трансатлантического альянса. Но он по-прежнему готов сражаться, позволить своему народу умереть, чтобы его армия и его народ страдали, потому что у него нет обратного пути», — сказал Боррель.

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