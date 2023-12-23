ВОЗ назвал Россию мировым лидером по росту заболеваемости COVID–19 за месяц

ВОЗ в своем информационном бюллетене назвал Россию лидером в мире по числу новых выявленных случаев заболевания COVID–19 за последний месяц — 279 359. Всего в мире заболеваемость коронавирусом за четыре недели с 20 ноября по 17 декабря выросла на 52%.

За этот период в мире было зарегистрировано 854 673 случая заражения COVID–19 и 3005 смертей. Рост заболеваемости коронавирусом в России за месяц составил 130%. Число летальных исходов — 376, на 50% больше, чем в прошлом периоде.

Другие страны-лидеры по числу заболеваний — Сингапур (120,9 тысяч случаев), Италия (114,8 тысяч), Польша (39,8 тысяч) и Австралия (39,5 тысяч). В лидерах по смертности в основном европейские страны — Италия (510), Швеция (396), Россия (376), Австралия (211) и Польша (141).

В отчете указано, что изменение в количестве новых зарегистрированных случаев заболевания и смертей от COVID–19 следует интерпретировать «с осторожностью», так как объем тестирования в мире сократился, а отчетность из многих стран мира поступает с задержкой.

За всю историю болезни подтверждено уже более 772 миллионов случаев заболевания и почти семь миллионов смертей. Пандемия коронавируса по заявлениям ВОЗ продлилась с 11 марта 2020 по 5 мая 2023. Тогда генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о прекращении пандемии и заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.

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