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Силовики сорвали собрание проекта «Пространство Политика» в Екатеринбурге

15:37 • 23.12.2023

Полиция пришла на встречу 23 декабря, сообщают в телеграм-канале проекта. Как пишут «Вечерние ведомости», спецназ заводит всех участников в отдельную комнату, потому что среди них якобы есть «мошенники и люди в розыске». Вход в лофт, где проходит мероприятие, закрыт для посторонних. Люди в форме представились сотрудниками уголовного розыска МВД, часть из них вооружена автоматами.

Обновлено: Адвокат Георгий Краснов рассказал, что силовики пришли в поисках Дарьи Сергеевой, при этом паспортные данные переписали и у мужчин-участников мероприятия. «Вечерние ведомости» предполагают, что речь идет об учительнице из Арамили Дарье Сергеевой — ранее следователи на нее возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации использования армии, однако она давно уехала из России.

Полицейские покинули мероприятие без задержаний, а в «Пространстве политика» продолжили прерванное мероприятие.

Участники мероприятия планировали подвести итоги года в Екатеринбурге и сделать капсулу времени. Похожий визит силовиков проходил на мероприятии проекта 1 февраля. Тогда они утверждали, что ищут «людей, похожих на ЛГБТ».

«Пространство Политика» — сеть молодежных независимых проектов. Создатели называют своей главной целью возможность высказаться и быть услышанным. Проект занимается исследованием гражданского общества в России.

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