В последние недели Россия добивается небольших успехов в области территориальных приобретений на восточном фронте Украины, используя свое численное превосходство, сообщает The New York Times.

Российские военные приближаются к городу Авдеевка, который издание называет ключевой точкой сопротивления в Донецкой области Украины. Захват этого населенного пункта стал бы важным шагом для России, так как он играет основную роль для украинской обороны в Донбассе.

В статья отмечают, что «последние наступления России в районе Авдеевки, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, являются еще одним доказательством того, что Россия твердо удерживает инициативу на большей части фронта после того, как в прошлом месяце главный украинский генерал признал, что летнее контрнаступление остановлено».

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил на этой неделе, что не видит альтернативы широкомасштабной мобилизации для восполнения потерь Украины. А президент Владимир Зеленский заявил, что армейское командование попросило его мобилизовать от 450 000 до 500 000 человек. NYT сообщает, что украинские власти не хотят прибегать к массовому призыву, опасаясь обострения социальной напряженности.

Успехи России на фронте происходят на фоне политической борьбы в США и Европе, связанной с предоставлением дополнительной военной помощи Киеву.

Получение территориального контроля приводит к росту потерь со стороны российских вооруженных сил. Один из украинских военных описал российскую тактику следующим слоганом: «У нас больше людей, чем у вас боеприпасов, пуль, ракет и снарядов». Промзону на востоке Авдеевки в статье сравнивают с муравейником, поскольку она полностью покрыта траншеями, бункерами и тоннелями.

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