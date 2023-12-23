Четыре человека погибли в автоаварии в Ростовской области

В автомобильной аварии в Ростовской области погибли четыре человека, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональный минздрав. Еще 14 человек пострадали. 11 из пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивают как средней тяжести.

ДТП произошло утром в субботу, 23 декабря, на 35-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Ставрополь в Кагальницком районе. «Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля Great Wall и его пассажир, водитель микроавтобуса и его пассажир», — заявили в местном МВД. По данным «Известий», микроавтобус вез работников местной типографии из Зернограда в Аксай.

Как рассказали в местном МЧС, пострадавших удалось деблокировать и доставить в больницы Кагальницкого района и города Батайска. В прокуратуре области организовали проверку по факту ДТП.

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