В Алматы пассажир напал на водительницу автобуса. Она потеряла сознание, автобус въехал в толпу людей. Есть погибшие 

В Алматы пассажир напал на водительницу автобуса. Она потеряла сознание, в результате чего автобус въехал в толпу людей на остановке. Три человека погибли, еще четверо получили ранения. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Almaty.tv.

По данным Управления общественного здравоохранения Алматы, на которые ссылается телеканал, три человека погибли до приезда скорой помощи. Еще трое взрослых госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга. У одного из пострадавших сломано бедро. Четвертый пострадавший — 15-летний подросток, он госпитализирован с переломом стопы.

Мужчина, напавший на водительницу, был задержан и помещен в изолятор временного содержания. На него завели уголовное дело о хулиганстве (статья 293 УК Казахстана) и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц (статья 351 УК Казахстана). О его мотивах не сообщается.

Очевидец произошедшего рассказал изданию Zakon.kz, что один из пассажиров начал душить водительницу, после чего она потеряла сознание. Автобус, которым она управляла, понесло в сторону остановки на обочине: по пути он врезался в несколько автомобилей и микроавтобус.

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