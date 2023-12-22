Суд взыскал с военного 14 миллионов рублей за поврежденную боевую машину 

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с солдата 14 миллионов рублей за поврежденную боевую машину, удовлетворив гражданский иск Минобороны. Его признали виновным в уничтожении военного имущества по неосторожности (часть 1 статьи 347 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«1 июля 2023 года при следовании к месту назначения в районе дома по Пулковскому шоссе произошло столкновение боевой машины с пролетом железнодорожного моста и поврежден предмет военной техники», — говорится в сообщении.

Издание «Фонтанка» утверждает, что речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Панцирь-С».

В решении суда говорится, что при его вынесении судья учел смягчающие обстоятельства. В частности, что у военного мать-инвалид, на иждивении есть малолетний ребенок, а также, что он осознал вину и принял активные меры по восстановлению боевой машины после ДТП. Там не менее кроме 14 миллионов по гражданскому иску военному также назначили наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

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