В Саратовской области более сотни детей сняли с поезда из-за симптомов ОРВИ. Один ребенок скончался

В Саратовской области с поезда «Тюмень-Адлер» из-за жалоб на плохое самочувствие сняли 125 детей. Одна девочка умерла. Об этом сообщил местный губернатор Роман Бусаргин.

По его словам, дети организованной группой возвращались с отдыха в аннексированную Луганскую область. «Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия», — написал Бусаргин.

Позже он добавил, что всех детей доставили в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь. По его словам, у 60 детей есть признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А.

Бусаргин также сообщил, что в ходе следования поезда скончалась 12-летняя девочка. «Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы», — добавил он.

Как уточняет издание 72.ру, дети возвращались с отдыха в лагере «Олимпийская ребячка» в Тюменской области. Вечером 20 декабря нескольким детям стало плохо, у них поднялась температура и появились другие симптомы ОРВИ. По данным издания, одна девочка — 12-летняя Вероника — потеряла сознание. Ей пытались оказать помощь медсестра и двое врачей из числа сопровождающих, но она умерла.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.