Суд приговорил бывшего министра Михаила Абызова к 12 годам колонии по делу о создании преступного сообщества

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «Медиазона».

Как отмечает РБК, Абызова признали виновным в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК), мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), легализации денежных средств, полученных преступным путем (пункты «а» и «б» части 4 статьи 174 УК) и коммерческом подкупе (статья 289, часть 4 статьи 104 УК).

Абызова задержали в марте 2019 года, с тех пор он находился в СИЗО. Кроме него в деле есть еще 11 подсудимых. По версии следствия, с 2012 по 2018 год они похитили у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей» четыре миллиарда рублей. Также фигурантов обвинили в том, что они занимались незаконной предпринимательской деятельностью и извлекли из нее доход в размере 32,5 миллиардов рублей. В 2020 году суд взыскал эту сумму с Абызова и пяти иностранных юрлиц. Никто из фигурантов не признал вину.

Прокурор требовал приговорить экс-министра к 19 годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 470 миллионов рублей. Во время прямой линии 14 декабря Путин прокомментировал этот срок. «…сейчас мне говорят про бывшего министра, ему чуть ли не 19 с лишним лет [запросили] за определенные нарушения. То, что он сделал, это плохо, но надо ли [назначать] 19 лет или 14 лет, законодатель должен об этом подумать», — сказал он.

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