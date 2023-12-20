В сети пансионатов для престарелых «Рэмели» снова избили постояльца

В Новокузнецке в доме престарелых избили пенсионерку. Видео с ее рассказом и демонстрацией побоев опубликовали местные паблики. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК).

Семья поместила Валентину Ноздрину в пансионат «Рэмели» в Новокузнецке, поскольку не смогла забрать ее с собой в Мытищи. Родственники оплатили женщине трехместную палату, но в первый же день, по их словам, ее перевели в закрытую комнату для буйных. Женщина рассказала, что ее избили из-за того, что она хотела передать воду соседке. По ее словам, сотрудница ударила ее палкой по ноге.

«Я орала, визжала, — чего только я не делала. Пока свои дела не закончила, она не бросила. И я там упала, лежала», — пожаловалась Ноздрина.

Родные говорят, что пенсионерка вела себя прилично и не дебоширила, а до помещения в пансионат у нее не было телесных повреждений.

В прокуратуре региона сообщили о начале проверки соблюдения требований законодательства о социальной защите пожилых людей и инвалидов. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил у местного управления ведомства доклад об обстоятельствах и причинах произошедшего.

Ждать окончания проверки родственники пострадавшей не планируют и заберут пенсионерку домой.

Это не первый подобный случай в сети пансионатов «Рэмели». В июне в филиале в Новосибирске избили 98-летнего ветерана. Руководство заведения тогда утверждало, что мужчина сам нанес себе травмы. Спустя две недели пенсионер скончался. В настоящее время управляющая пансионатом Елена Наумова находится под арестом.

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