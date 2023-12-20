Российская киберспортивная команда Virtus.pro пожаловалась на дисквалификацию «из‑за национального происхождения игроков»

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали на турнире по игре Rainbow Six Siege на Мальте. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале команды.

Там уточняется, что приглашение на турнир Virtus.pro получила от разработчика Rainbow Six Siege компании Ubisoft и даже успела сыграть первый матч.

«Несмотря на это сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков», — говорится в заявлении команды. Свою дисквалификацию Virtus.pro расценила как «открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам».

В Rainbow Six Siege за команду Virtus.pro играют пятеро россиян: Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.