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Российская киберспортивная команда Virtus.pro пожаловалась на дисквалификацию «из‑за национального происхождения игроков»

14:33 • 20.12.2023

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали на турнире по игре Rainbow Six Siege на Мальте. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале команды.

Там уточняется, что приглашение на турнир Virtus.pro получила от разработчика Rainbow Six Siege компании Ubisoft и даже успела сыграть первый матч. 

«Несмотря на это сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков», — говорится в заявлении команды. Свою дисквалификацию Virtus.pro расценила как «открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам».

В Rainbow Six Siege за команду Virtus.pro играют пятеро россиян: Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).

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