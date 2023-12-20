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Путин хочет возродить спортивные парады на Красной площади

11:30 • 20.12.2023

Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

С такой инициативой выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Путин назвал его предложение «хорошей идеей». 

Первый спортивный парад на Красной площади прошел в 1919 году. В нем участвовали физкультурники и отряды Всевобуча — это советская система военной подготовки граждан. 

С 1931 года парады, в которых участвовали тысячи человек, стали проводить ежегодно в присутствии Иосифа Сталина. Последний спортивный парад на Красной площади прошел в августе 1945 года. Он был посвящен победе в Великой Отечественной войне. После этого мероприятие перенесли на стадион «Динамо». Там парады проводили до 1954 года.

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