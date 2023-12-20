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ФСБ изъяла в Москве 673 килограмма кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей 

10:26 • 20.12.2023

ФСБ изъяла в Москве 673 килограмма кокаина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу. 

«Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. <...> Установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции», — утверждается в сообщении ФСБ.

По данным спецслужбы, кокаин должны были переправить в Евросоюз. Для этого курьеры использовали арендованный на подставное лицо автомобиль, а также поддельные паспорт и водительское удостоверение. Двух человек, которые перевозили партию наркотиков, заключили под стражу. Однако в ФСБ не сообщили по какой именно статье возбудили уголовное дело. «Российское уголовное законодательство предусматривает в качестве наказания за совершенное преступление вплоть до пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении спецслужбы. 

Оптовая стоимость партии кокаина на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. Розничная продажа наркотика могла принести не менее 6,5 миллиарда рублей. 

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