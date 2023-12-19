Поддержать
Новости

В Китае из-за землетрясения погибли более сотни человек 

09:10 • 19.12.2023

В ночь на 19 декабря в Китае произошло землетрясение. Более сотни человек погибли, передает «Синьхуа». Еще около 250 человек получили различные травмы. 

Толчки зафиксировали 23:59 по пекинскому времени в провинции Ганьсу. Очаг находился на глубине 10 километров. Землетрясение обрушило здания и повредило объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи, а также другую инфраструктуру. В уезде Цзисишань, где был эпицентр землетрясения, по данным местных властей, повреждено почти пять тысяч зданий и сооружений. 

Кроме того, землетрясение произошло в провинциях Цинхай и Синьцзян. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,2. В сейсмоопасном Тибетском нагорье зафиксировали десять афтершоков.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился направить в район землетрясения 1,4 тысячи пожарных и спасателей. Однако их работа осложняется минусовой температурой, которая держится в этих регионах уже около недели. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»