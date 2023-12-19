Собянин сообщил об атаке беспилотника в Одинцовском округе

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 декабря сообщил, что в Одинцовском городском округе ПВО отразила атаку беспилотника. По предварительным данным, обломков разрушений и пострадавших на месте падения не обнаружили. Экстренные службы работают на месте происшествия.

До этого в 11:54 в аэропорту «Внуково» сообщили, что по независящим от них причинам вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В РИА «Новости» подтвердили, что временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились в «Домодедово» и аэропорте Калуги. Семь бортов оттуда перенаправили на запасные аэродромы.

По неподтвержденной информации телеграм-канала Baza, в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковском» вводили план «Ковёр», а самолеты перенаправляли в «Шереметьево».

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