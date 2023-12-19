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Мобилизованный из Кузбасса, который после обвинений в дезертирстве сбежал от конвоя, получил 6,5 лет колонии

12:27 • 19.12.2023

Омский военный суд назначил 25-летнему мобилизованному Максиму Вихореву, который сбежал от конвоя после обвинений в дезертирстве, шесть с половиной лет колонии строгого режима, сообщает суд. 

Максима Вихорева из Кемеровской области признали виновным в дезертирстве со службы (часть 3 статьи 338 УК) и побеге из-под ареста (часть 1 статьи 313 УК). Как отмечает «Медиазона», это первое дело по бегству из-под стражи, поступившее в военный суд после начала полномасштабного вторжения. 

По версии следствия, Вихорев в феврале 2023 года покинул воинскую часть в Омске и был задержан только в июле после побега из-под конвоя. Мужчина был пойман в тот же день, когда пытался пересечь реку вплавь. Мать Вихорева рассказала, что он оказался в Омске, хотя должен был проходить обучение в Псковской области, и сбежал после того, как ему приостановили выплаты для мобилизованных.

В суде Вихорев заявил, что не собирался уклоняться от военной службы, а скрывался и оказывал сопротивление при задержании, «боясь уголовной ответственности».

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