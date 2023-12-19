Marvel уволила актера Джонатана Мейджорса, осужденного за нападение на бывшую девушку. Он должен был сыграть главную роль в новых «Мстителях»

Marvel уволила Джонатана Мейджорса после того, как суд присяжных признал его виновным в нападении на его бывшую девушку Грэйс Джаббари. Об этом сообщает Reuters. Актер должен был сыграть главную роль в новом фильме о супергероях.

В понедельник присяжные Нью-Йорка признали Мейджорса виновным в нападении и преследовании, по другим пунктам обвинения его оправдали. Приговор огласят 6 февраля. Мейджорсу может грозить до года тюрьмы. Он не признал свою вину.

По данным прокуратуры, в марте этого года Мейджорс напал на свою подругу Джаббари в автомобиле. В результате его действий она сломала палец, травмировала руку и ухо. Сторона обвинения в ходе процесса также заявила, что Мейджорс неоднократно подвергал Джаббари психологическому и эмоциональному насилию.

После того как был озвучен вердикт присяжных, принадлежащая Walt Disney студия Marvel уволила Джонатана Мейджорса, исключив актера из будущих проектов. Associated Press уточняет, что об этом на условиях анонимности рассказал источник, близкий к студии.

Мэйджорс должен был сыграть роль антагониста Канга Завоевателя в нескольких фильмах и сериалах. В частности, в фильме «Мстители: Династия Кан», выход которого запланирован на май 2026 года.

До этого Мейджорс появлялся в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», а также в первых двух сериалах «Локи». Кроме того, он сыграл в фильме Magazine Dreams, который, как пишет Associated Press, может быть номинирован на «Оскар».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.