Частный детектив из Петербурга возглавил «Конкорд» Евгения Пригожина

У компаний «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», которые ранее возглавлял Евгений Пригожин, сменился гендиректор. Судя по государственному реестру юридических лиц, новым гендиректором стал 53-летний петербуржец Владислав Писаренко. На это обратил внимание The Bell.

Как минимум с 2021 года Писаренко был заместителем гендиректора детективного агентства «Ваш Детектив», выяснило издание. Судя по архивной версии сайта агентства, его руководитель Дмитрий Ефимов — обладатель нескольких медалей «За отличие в военной службе» от ФСБ и «10 лет ФСКН России». В описании агентства говорилось, что его сотрудники обладают «обширными связями в МВД, ФСБ, таможенной службе, СК, прокуратуре, налоговых органах», а также в законодательной и судебной структурах.

«Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» — небольшие юрлица, завершившие 2022 год с убытком 77 миллионов рублей. Их отличие от остальных нескольких сотен фильм, которыми владел Пригожин, заключается в том, что эти две были оформлены на его имя. Остальными он управлял через аффилированных лиц.

С 30 ноября 2023 года доверительным управляющим в обеих компаниях значится сын Пригожина Павел.

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