Суд в Польше приговорил группу из 14 граждан России, Беларуси и Украины к реальным срокам по делу о шпионаже в пользу Москвы

Суд города Люблин в Польше вынес приговоры в отношении группы из 14 человек: граждан России, Беларуси и Украины. Их приговорили к реальным срокам по делу о шпионаже в пользу Москвы и подготовке диверсий, сообщает агентство AFP. Они получили от 13 месяцев до шести лет заключения.

По информации Radio Lublin, в группу входили 12 украинцев, трое беларусов и один россиянин. Прокурор Петр Лопатинский обвинил их в ведении шпионской деятельности в составе организованной преступной группы.

Суд постановил, что фигуранты дела наблюдали за КПП на границе Украины и Польши, а также за основными железнодорожными маршрутами, по которым в Украину поставлялось оружие и гуманитарная помощь. Кроме того, суд пришел к выводу, что осужденные распространяли пропагандистские материалы, разжигающие ненависть к украинскому народу. По версии обвинения, они получали заказы через телеграм и получали оплату в криптовалюте.

Польская газета Rzeczpospolita утверждает, что лидер группы Андрей предлагал остальным 10 тысяч долларов за то, чтобы они подорвали идущий в Украину поезд с оружием.

AFP отмечает, что один из осужденных — российский хоккеист Максим С., выступавший за польский клуб из Сосновца. Польская прокуратура сообщала о его задержании в июне 2023 года. Позднее СМИ писали, что речь шла об игроке польского клуба «Заглембе» Максиме Сергееве 2003 года рождения.

«Агентство» сообщало, что до переезда в Польшу Сергеев жил в Балашихе и выступал за молодежные и юниорские команды «Спартака», «Химика» и «Балашихи». Его отец, судя по слитым базам данных, получал доход и работал в конструкторском бюро «Туполев».

Rzeczpospolita пишет, что всего по делу о шпионаже проходят 16 человек, но дело двоих выделено в отдельное производство.

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