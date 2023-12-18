ВСУ не хватает артиллерийских снарядов — Reuters

Украинская армия отменила некоторые военные операции и столкнулась с нехваткой артиллерийских снарядов, сообщает Reuters со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

По его словам, особенно большие проблемы на всей линии фронта связаны со снарядами советского образца — 122 и 152 мм. Тарнавский добавил, что к этому привело сокращение военной помощи со стороны Запада.

«Тех объемов, которые мы имеем сегодня, недостаточно с учетом наших потребностей. Поэтому мы их перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые ставили перед собой, и сокращаем их», — сказал Тарнавский. Он также назвал украинские войска «утомленными» и сообщил, что они перешли к обороне на некоторых участках юго-восточного фронта, но пытаются атаковать российскую армию на других.

Тарнавский сказал, что российские военные также сталкиваются с нехваткой боеприпасов, но подробностей не привел.

Как отмечает Reuters, Тарнавский выступил после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза о предоставлении Украине военной помощи на 50 миллиардов евро.

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