В Волгограде пятерых военных осудили за попытку откупиться от повторной отправки на войну

Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пятерым военнослужащим, которые пытались с помощью взяток откупиться от повторной отправки на войну. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие пришло к выводу, что один из них — мобилизованный Владислав Колганов — дал своему командиру взятку в размере 150 тысяч рублей. Его приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу в 750 тысяч рублей. Адвокат Евгений Вовк сообщил «Коммерсанту», что его подзащитный признал вину, раскаялся в содеянном и «активно способствовал раскрытию преступления».

По словам Вовк, изначально у Колганова был бесплатный адвокат, который убедил его в том, что в случае признания вины ему дадут условный срок. Когда Вовк вступил в дело, он просил назначить Колганову условный срок, чтобы он мог работать на заводе, который относится к оборонно-промышленным предприятиям. Однако суд встал на сторону обвинения и теперь адвокат собирается подавать кассационную жалобу на приговор.

Остальные фигуранты дела получили условные сроки и штрафы от 100 до 750 тысяч рублей. Один из военных, которому назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, настаивал, что давал деньги командиру, но затем попросил вернуть их, потому что его и так не отправили на войну и оставили в части. Также он утверждал, что дал командиру батальона взаймы, а не взятку. Тот, впрочем, уверял, что эти деньги, как и в случае с четырьмя другими военными, были подкупом.

Как пишет «Коммерсантъ», комбат активно сотрудничал со следствием и признался, что предложил нескольким военнослужащим, уже участвовавших в боевых действиях, уклониться от повторной отправки на фронт за деньги. Однако уголовного дела в его отношении журналисты в картотеке суда не обнаружили.

Адвокат Евгений Вовк в разговоре с «Коммерсантом» предположил, что условно осужденные остались в вооруженных силах и сейчас участвуют в войне.

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