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В кабинете главкома ВСУ Залужного нашли прослушку

13:11 • 18.12.2023

В помещении, предназначенном для работы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, нашли прослушивающее устройство. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). 

Там уточнили, что прослушка была обнаружена в кабинете, где Залужный мог работать в будущем. Само же устройство было в нерабочем состоянии и не имело «средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей», добавили в ведомстве, сообщив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте специальных технических средств для сбора данных.

В свою очередь, «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники написала, что «жучки» были обнаружены также в рабочих кабинетах некоторых подчиненных Залужного.

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