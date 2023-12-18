В Барнауле открылся «Сталин-Центр»

В Барнауле члены партии «Коммунисты России» открыли «Сталин-центр». Они назвали его «культурно-исторической площадкой», целью которой является «сохранение истории и памяти». Соответствующее сообщение опубликовано в партийной группе во «Вконтакте».

В нем также говорится, что в экспозиции «Сталин-центра» есть бюсты и портреты Сталина, Ленина, Карла Маркса. Также в помещении центра висят флаги СССР и Кубы. По словам главы регионального отделения партии Сергея Матасова, главный экспонат «Сталин-центра» — восстановленный памятник Сталину 30-х годов.

«Сталинская экономика, сталинская политика, сталинская культура дала толчок всему миру вперед. Такой резкий, качественный скачок», — сказал Матасов. Он также добавил, что «Сталин есть в каждом из нас».

После открытия «Сталин-центра» «Коммунисты России» пожаловались на «клевету» со стороны «врагов Сталина» — «иноагентов» и «сторонников Ельцина и Навального» и пообещали разобраться с ними «по-сталински».

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