Танцор Дмитрий Красилов, который снимался в клипе Little Big, найден мертвым в Москве

В московской квартире найден мертвым танцор Дмитрий Красилов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. По предварительной информации, он умер в результате сердечной недостаточности.

По данным телеграм-канала 112, Красилову стало плохо вечером 17 декабря, когда он был на работе. Он уехал домой и больше не выходил на связь. Сегодня работодатель приехал к нему домой, но дверь ему никто не открыл. Прибывшие на место сотрудники МЧС выломали дверь и обнаружили в квартире тело танцора.

Дмитрий Красилов стал известен после участия в клипе Little Big на песню Uno, с которой группа собиралась ехать на Евровидение в 2020 году.

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