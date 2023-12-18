Неизвестные залили монтажной пеной двери в квартиры российских «военкоров»

Двое российских «военкоров» — Роман Сапоньков и Дмитрий Стешин — пожаловались на нападение вандалов на свои квартиры. В своих телеграм-каналах они сообщили, что неизвестные залили монтажной пеной входные двери.

«Сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры, вызвали полицию, ждем когда приедут», — написал Сапоньков. Позже он добавил, что полиция приезжать отказалась, мотивировав это тем, что угрозы жизни заявителей не было, а запененные коридорные двери были установлены незаконно.

«Не вижу смысла скрывать: "мне" сегодня ночью тоже запенили дверь. По старому месту прописки в Питере, из данных старого паспорта, слитого укропам. Заявление полиция приняла, но как-то без огонька. Мотоциклеты с пулеметами не присылали. Данные с камер снимать не стали», — написал в своем канале Стешин. Спустя некоторое время он сообщил, что данные с камер силовики все же сняли. «Надеюсь, и делом коллеги займутся так же плотно», — добавил он.

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