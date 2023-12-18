Поддержать
Новости

Неизвестные залили монтажной пеной двери в квартиры российских «военкоров»

12:18 • 18.12.2023

Двое российских «военкоров» — Роман Сапоньков и Дмитрий Стешин — пожаловались на нападение вандалов на свои квартиры. В своих телеграм-каналах они сообщили, что неизвестные залили монтажной пеной входные двери. 

«Сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры, вызвали полицию, ждем когда приедут», — написал Сапоньков. Позже он добавил, что полиция приезжать отказалась, мотивировав это тем, что угрозы жизни заявителей не было, а запененные коридорные двери были установлены незаконно. 

«Не вижу смысла скрывать: "мне" сегодня ночью тоже запенили дверь. По старому месту прописки в Питере, из данных старого паспорта, слитого укропам. Заявление полиция приняла, но как-то без огонька. Мотоциклеты с пулеметами не присылали. Данные с камер снимать не стали», — написал в своем канале Стешин. Спустя некоторое время он сообщил, что данные с камер силовики все же сняли. «Надеюсь, и делом коллеги займутся так же плотно», — добавил он.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»