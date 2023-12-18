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ФСБ задержала жителя аннексированного Крыма по обвинению в госизмене

11:09 • 18.12.2023

Сотрудники ФСБ под Псковом задержали жителя аннексированного Крыма по обвинению в госизмене. Он якобы производил фото- и видеосъемку личного состава, военной техники и позиций подразделений российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Псковской области.

Там уточнили, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (статья 275 УК). По версии следствия, мужчина в августе-декабре 2022 года снимал российских военных и их позиции в аннексированном Крыму, а также фиксировал их координаты по GPS. Полученные данные он затем якобы передавал представителям украинской армии и спецслужб. 

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