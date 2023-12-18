Фигурантам «тюменского дела» ужесточили обвинение 

Следствие ужесточило обвинение фигурантам «тюменского дела» и добавило им еще две статьи: о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ в составе организованной преступной группы (часть 3 статьи 223.1 и часть 4 статьи 222.1 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале группы поддержки фигурантов.

Поводом для ужесточения стало самодельное взрывное устройство, якобы найденное у Кирилла Брика и Дениза Айдына. Судя по формулировке «в составе организованной группы», следствие считает, что Брик и Айдын согласовывали свои действия с другими фигурантами.

Также в деле по-прежнему остались статьи об организации и участии в террористическом сообществе (205.4 УК) и о приготовлении к террористическому акту (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК).

Шестерых антифашистов — Дениза Айдына, Кирилла Брика, Юрия Незнамова, Данила Чертыкова, Никиту Олейника и Романа Паклина задержали и арестовали в конце августа 2022 года в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте. Олейника обвинили в создании террористического сообщества, а всех остальных — в участии в нем. Следствие считает, что молодые люди собирались испытать взрывное устройство в районе Тюменской ТЭЦ.

В конце прошлого года Кирилл Брик перестал отвечать на письма друзей, а затем стало известно, что он заключил сделку со следствием. Остальным фигурантам дела грозит до 30 лет колонии, а Олейнику, которого считают организатором террористического сообщества, пожизненное. Все фигуранты дела, включая Брика, сообщали о пытках.

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