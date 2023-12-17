Ночные атаки беспилотников впервые поразили Липецкую область

В российском Минобороны заявили об отражении атаки украинских беспилотников. Часть дронов, по информации телеграм-каналов ASTRA и SHOT, запустили по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области. Всего силами ПВО были сбиты 35 украинских беспилотников над Волгоградской, Липецкой и Ростовской областями.

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, дроны атаковали регион впервые. Запрет на полеты дронов в регионе был введен еще в мае после атак беспилотных устройств в Москве.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что беспилотники атаковали районы Морозовска и Каменска, большая их часть была уничтожена. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Украина, по сообщению командования Воздушных сил ВСУ, была атакована 20 беспилотниками и двумя ракетами. Удары прошли в ночь на 17 декабря в Хмельницкой, Одесской, Херсонской и Запорожской областях. Дроны и управляемая авиационная ракета X-59 были сбиты. Крылатая ракета «Искандер-К» не достигла своей цели.

Как рассказал глава Одесской областной администрации Олег Кипер, в области сбили девять дронов. Один из них взорвался в жилом районе, в результате начался пожар. Один человек погиб.

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