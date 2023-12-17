Неизвестные прикрепили буквы «Za» к слову «мир» на входе книжного в Петербурге

Неизвестные добавили буквы «Za» к слову «мир», прикрепив их на входной двери книжного магазина «Все свободны» в Санкт–Петербурге.

Сообщение о произошедшем было опубликовано в телеграм–канале магазина, к которому была прикреплена фотография витрины. Также на это обратили внимание читатели издания «Бумага».

«Множится движение за мир во всём мире, что не может не радовать. Но в следующий раз давайте после согласования с нами, ок?», — написали в телеграм-канале магазина.

11 марта сотрудники магазина сообщили, что неизвестные произвели выстрелы по витрине с надписью «Миру — мир». Для ремонта поврежденного стекла собрали пожертвования от покупателей магазина и пользователей социальных сетей.

Независимый книжный магазин «Все свободны» работает в Санкт-Петербурге с 2011 года, специализируясь на академической и популярной нон-фикшн литературе по философии, языкознанию, истории, социологии и другим гуманитарным наукам.

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