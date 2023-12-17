На двух рэперов завели уголовные дела о возбуждении ненависти по национальному признаку из-за выступлений на баттле

Следственный комитет возбудил два уголовных дела о возбуждении ненависти по национальному признаку (часть 2 статьи 282 УК).

«Согласно публикации социальных медиа, двумя уроженцами среднеазиатских республик, проживающими на территории города Москвы, допущены публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности», — говорится в пресс-релизе следствия. Имена подозреваемых не называются.

По информации «Новой газеты Европа», речь идет о рэперах Sheraph'gun (30-летний Шерафган Шарипов) и Рецидиве (17-летний Ислам Закиров). Уголовные дела завели после публикаций в телеграм-каналах «Многонационал» и Readovka.

В баттле Sheraph'gun, опубликованном в конце ноября, есть строка: «Я не могу понять, это чо за причесон? Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарету, но я уже не против снять с тебя скальп». Судя по всему, речь идет о событии, случившемся летом 2023 года: тогда в Электростали молодому человеку с зеленым ирокезом срезали волосы и часть кожи головы после того, как он попросил сигарету. Пострадавший рассказывал, что напавшим на него не понравилась его прическа.

Баттл рэпера Рецидива опубликовал телеграм-канал «Многонационал»: «Я ебашу по беременной русской — это превентивный удар. Мне реально похуй, потому что я молодой кыргыз, пью кумыс».

Авторы канала призвали подписчиков обращаться в СК и в приемную Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовные дела против баттл-рэперов. Уже спустя сутки ведомство опубликовало пресс-релиз о возбуждении уголовных дел. Рэперы Sheraph'gun и Рецидив удалили свои страницы во ВКонтакте, закрыли профили в инстаграме и скрыли записи самих баттлов на Youtube.

В МВД этой ночью опубликовали видео с извинениями Рецидива. Рэпер утверждает, что задержан из-за баттла, выложенного 26 ноября, и приносит извинения «перед всем русским народом и перед всеми русскими женщинами».

По данным «Осторожно, новости», у зрителей этого баттла прошли обыски. Организаторы баттл-рэп площадки BRP открестились от Закирова и заявили, что он «подставил площадку и весь жанр».

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