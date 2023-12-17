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Губернатор Белгородской области рассказал о стрелковом бое на границе региона

15:51 • 17.12.2023

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под обстрелом ВСУ оказалось село Теребрено Краснояружского района. На границе села идет стрелковый бой с противником. 

Губернатор подтвердил повреждение линий электропередач в нескольких селах. По его словам, аварийные и оперативные службы ликвидируют последствия.

Село Теребрено находится в Краснояружском районе, вблизи с границей с Украиной. В этом же районе 15 декабря на мине подорвался автомобиль с тремя людьми. Одним из них был замглавы района Игорь Бородаенко, он получил тяжёлое ранение и 16 декабря скончался в больнице.

Об обстреле в этом селе оперштаб области также сообщал 28 сентября. Тогда в результате обстрела повредили семь частных домов и три административных здания, также повреждения получила линия электропередачи. 

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