В Новосибирске ученого-физика Владислава Галкина арестовали по делу о госизмене

Советский районный суд Новосибирска арестовал сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Владислава Галкина по делу о госизмене (статья 275 УК). Об этом сообщает издание T-invariant со ссылкой на исполняющую обязанности председателя суда Елену Нефедову.

Когда арестовали Галкина, не уточняется. 6 декабря Советский районный суд Новосибирска продлил содержание под домашним арестом до 7 февраля 2024 года другому фигуранту этого дела — главному научному сотруднику ИТПМ Валерию Звегинцеву. Второму обвиняемому, имя которого в публикации не раскрывается, продлили срок содержания под стражей до 7 февраля. Как отмечает T-invariant, речь идет именно про Галкина.

По информации издания, Галкин — автор научных работ о реологии, фильтрации в нефтедобыче и сверхзвуковой газовой динамике. В начале своей карьеры он занимался МГД-генераторами. Вместе с Звегинцевым они работали над темой механики сверхзвуковых течений и писали о конструкциях воздухозаборников для сверхзвуковых летательных аппаратов. В одной из последних работ, опубликованной в иранском Journal of Applied and Computational Mechanics Галкин и Звегинцев предложили метод «проектирования высокоскоростных осесимметричных воздухозаборников за счет реверса потока в соответствующем изоэнтропическом сопле».

В чем именно обвиняют ученых, неизвестно, их дело рассматривается в закрытом режиме.

Последние несколько лет новосибирские ученые подвергаются активному преследованию со стороны силовиков. Валерия Звегинцева отправили под домашний арест 7 апреля 2023 года. В августе 2022-го был арестован директор ИТПМ Александр Шпилюк, а в июле того же года — главный научный сотрудник ИТПМ Анатолий Маслов. В июне 2022 года под арест отправили доктора физико-математических наук Дмитрия Колкера, который спустя несколько дней умер в СИЗО — у него была четвертая стадия рака.

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