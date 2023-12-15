В Украине депутат взорвал три гранаты во время заседания сельского совета 

В Украине депутат взорвал три гранаты на заседании Керецковского сельского совета в Закарпатье. Полное видео инцидента опубликовало издание «Страна».

Судя по кадрам, депутат зашел в небольшую комнату, несколько раз спросил «Можно я?», перебивая спорящих участников заседания, а затем достал из карманов три гранаты и кинул их перед собой. Собравшиеся почти никак не отреагировали на его действия, вероятно, не поверив, что гранаты настоящие. После этого раздалось три взрыва.

По информации Национальной полиции Украины, пострадали 26 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Мужчина, который взорвал гранаты, также получил тяжелые ранения, его пытаются реанимировать медики.

«Страна» пишет, что мужчина, взорвавший гранаты, это 54-летний депутат Сергей Батрин. Как сообщается, он живет в селе Кушница. «Суспiльне» уточняет, что Батрин является членом партии «Слуга народа».

Его мотивы пока неизвестны. Украинские СМИ пишут, что в состав Керецковского сельсовета входят 26 депутатов — именно столько людей и пострадали от взрыва.

Местная полиция сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием. Также в ведомстве отмечают, что событие расследуется по статье о теракте.

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