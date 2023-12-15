В Иркутской области жители нескольких поселков остались без света из-за майнинговой фермы

Жители нескольких поселков в Иркутской области остались без света. Они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором говорят, что недавно построенная электроподстанция снабжает электроэнергией майнинговую ферму вместо их домов. Об этом пишет «Сибирский экспресс».

«Мы замерзаем в своих собственных домах. Вместо того чтобы строить новые ЛЭП, модернизировать их, строить новые трансформаторные устройства, все деньги, которые выделяет государство, пускают на коммерческую деятельность. Три года тому назад в селе Столбова была построена новая подстанция, которая должна была разгрузить все наши посёлки, чтобы нам хватало мощностей электроэнергии. Она на данный момент питает майнинговые фермы, которые используют электроэнергию в промышленных масштабах», — говорится в обращении.

По словам жителей, проблемы с электроснабжением испытывают, в частности, поселки Хомутово, Грановщина и Столбова. «В домах нет напряжения. Власти нам тыкают, чтобы мы ставили генераторы и печное отопление», — добавили они.

Как отмечает «Сибирский экспресс», электроподстанцию, о которой идет речь, открывала «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК) при участии губернатора-единоросса Игоря Кобзева.

«В ближайшее время начнется перераспределение мощности и равномерная загрузка питающих подстанций на этой территории. Это означает, что следующей зимой не будет нарушаться электроснабжение населенных пунктов», — говорил он в 2021 году.

Также на открытии подстанции был и руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков. Его компания, связанная с Олегом Дерипаской, еще в 2020 году объявила о вложениях в майнинг криптовалют.

«Мы активно поддерживаем развитие центров обработки данных в Иркутской области. Наши энергетические активы в регионе вырабатывают чистую и дешевую электроэнергию из возобновляемых источников. У нас есть резерв мощности, который мы готовы предоставить партнерам», — говорил тогда Хардиков.

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