«Голову ей отрежу и повешу вам на окно». Москвичку третий год преследует ее бывший парень, угрожая ей и ее близким. 

Москвичку Елену третий год преследует ее бывший парень Иван Матвеев. Он следит за ее передвижениями, угрожает убить ее и покалечить ее близких. В марте 2022 года Матвеева осудили по двум статьям, но он по-прежнему продолжает следить за ней и угрожать. Историю Елены опубликовал «Консорциум женских неправительственных объединений».

Елена рассталась с Матвеевым в 2020 году. Сначала она готова была поддерживать с ним дружеские отношения, но спустя несколько месяцев Матвеев начал угрожать и преследовать ее не только в сети, но и в реальном мире. Однажды он пришел к ее дому с ружьем, но успел убежать до приезда полиции. Елена меняла места жительства, переезжала жить в другой город, но это не помогло. Сталкер пообещал: «до конца дней я буду тебя травить».

Около полугода Матвеев отслеживал передвижения Елены и ее мамы с помощью Apple AirTag. Кроме того, судя по материалам уголовного дела, с конца декабря 2021 года по февраль 2022 года он незаконно получал сведения о ее передвижениях с помощью базы данных МВД «Розыск Магистраль».

После того, как об этой истории стало известно, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Матвеева. дело возбудили по двум статьям — о нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК) и об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК).

В январе 2023 года Измайловский районный суд признал Матвеева виновным по обеим статьям и назначил ему наказание в виде 600 часов обязательных работ. Матвеев начал присылать угрозы Елене и ее близким сразу после суда.

Так, через пару дней он написал одному из ее друзей, что приедет к его родителям и переломает им ноги. «Ладно жди звонка от мамы с переломанными ногами. Я тебя везде достану и эту с**у. Только ты можешь переломами отделаться. Я ее я по любому завалю. Так что суч у тебя время до завтра потом я начинаю искать и пытать твоих близких», — говорилось в сообщении. (орфография автора сохранена)

Елена и ее семья снова обратились в суд. Адвокат Иван Пугачев потребовал изменить наказание Матвееву на более строгое. Также он написал заявление о необходимости применения мер государственной защиты к матери Елены. Это ходатайство суд удовлетворил, но никакие меры так и не были приняты.

18 мая 2023 года Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Пугачева и назначил Матвееву наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и восемь месяцев с запретом покидать жилище в ночное время и выезжать за пределы города проживания. Также его обязали каждый месяц отмечаться инспекции.

После этого мать Елены получила новое сообщение с угрозами: «Эта тварь за все получит. Голову ей отрежу и повешу вам на окно».

В октябре постановление Мосгорсуда отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Через месяц приговор Матвееву изменили — наказание снизили до 460 часов обязательных работ, а остальное оставили без изменений.

Матвеев не остановился и после этого заседания. Сестре нового партнера Елены 30 ноября он написал: «Передай своему брату, что я его найду, а не найду его, приеду к вашей мамаше, а потом папаше. Еще и к тебе заедем. Вы даже не представляете в какой пи**орез он ввязался. Ждите гостей. Или просто выдай мне его местонахождение, и по крайней мере с близкими будет все ок».

Партнеру Елены также постоянно приходят денежные переводы по одному рублю с угрозами. Например, в ноябре сталкер писал: «Захлебнешься кровью, щенок» и «Я тебя на кусочки разорву».

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