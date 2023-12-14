В Литве кинотеатры отказались показывать мультфильм Миядзаки «Мальчик и цапля» из-за подозрений в связях прокатчиков с Россией

Литовские кинотеатры решили не показывать последний мультфильм японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля», так как заподозрили прокатчиков в связях с Россией, пишет Lrt.

В октябре кинотеатры проинформировали о том, что права на прокат «Мальчика и цапли» в странах Балтии приобрела базирующаяся в Эстонии компания Artgene. Литовские кинотеатры проверили общедоступную информацию о ее связях с Россией, и им удалось эти данные подтвердить.

Ранее были слухи о том, что французская компания Goodfellas, владевшая первоначальными правами на фильм, продала права на прокат мультфильма в России, странах Балтии и ряде других государств бизнес-структурам, связанным с РФ.

Также в Вильнюсе отменили встречу с кинокритиком Антоном Долиным кинотеатр Pasaka, а также местный технопарк. «К нам поступила информация о мнении Антона Долина по поводу проката фильмов, связанных с Россией в правовом и человеческом отношениях. Это мнение не совпадает с позицией кинотеатра Pasaka», — заявили в кинотеатре. Также он отменил показ документального фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».

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