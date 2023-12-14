В ночь на 14 декабря десятки российских дронов атаковали Одесскую область Украины. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Там уточнили, что беспилотники атаковали тремя волнами. Всего по украинской территории запустили 42 беспилотника-камикадзе, 41 из которых был сбит. Кроме того, российские военные запустили шесть ракет в направлении Николаевской и Херсонской областей Украины. О результативности сил ПВО там не сообщается.

В свою очередь, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) передает, что в результате обстрелов в Одесской области ранения получили 11 человек. Пятеро из них, в том числе три ребенка, были госпитализированы. Также повреждения получили хозяйственное сооружение, легковой автомобиль и 11 зданий.

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