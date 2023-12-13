В Новосибирске задержали барбера, подозреваемого в покушении на теракт в военкомате

В Новосибирске задержали подозреваемого, предположительно, оставившего самодельную бомбу около военкомата на улице Шамшурина. Подозреваемым оказался 27-летний житель Бердска по имени Евгений Ряполов, сообщает НГС и агентство ТАСС. Сейчас он задержан. Меру пресечения ему пока не избрали, отметил источник НГС.

Военкомат Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска располагаются на первом этаже дома, в котором также есть управление правовой статистики прокуратуры и жилые квартиры. Самодельную бомбу в этом доме обнаружили в мультиварке, сообщают «Сибирь.Реалии». Она стояла на подоконнике со стороны улицы рядом с военкоматом. Это была конструкция с таймером, проводами, нитью накаливания и сыпучим серым веществом, питавшаяся от батарейки «Крона».

Саперы, прибывшие на место, уничтожили находку с помощью робота-манипулятора. Обломки отправили на экспертизу. Силовики возбудили уголовное дело о покушении на теракт.

Задержанный Евгений Ряполов известен в Новосибирске как барбер и националист, ранее он активно участвовал в ультраправых движениях. В 2017 году его осудили на 4 года колонии за хранение взрывчатых веществ, обнаруженных у него дома. Ряполов отрицал свою вину, утверждая, что компоненты бомбы подбросили силовики. Гособвинение ссылалось на записи прослушки его телефона, где он якобы говорил о намерении взорвать здания мечети и управления ФСБ.

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