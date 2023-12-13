В Самаре оставшиеся без отопления в 30-градусный мороз местные жители перекрыли шоссе 

В ночь на 13 декабря жители поселка Мехзавод Красноглинского района Самары частично перекрыли Московское шоссе. Причина — отсутствие электричества и отопления в почти 30-ти градусные морозы. Об этом пишет местное издание 63.ру.

Так, первая авария в поселке произошла еще 9 декабря. Из-за повреждения кабеля без света, а значит и отопления, остались частные дома в 11А квартале поселка Мехзавод и садовом некоммерческом товариществе «Салют».

«Двое суток без подачи электричества. Сотни домов оказались в чрезвычайном состоянии, нет тепла, воды. В домах столбик термометра показывает 0», — передает слова местного жителя 63.ру.

11 октября глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов сообщил о завершении ремонтных работ. Однако уже вечером 12 декабря масштабы коммунальной аварии увеличились. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, без электроснабжения остались три многоквартирных жилых дома, а также 480 дачных домов в СПК «Звездочка». По подсчетам местных жителей, всего из-за аварии пострадали около двух тысяч человек.

На утро после того как замерзающие жители перекрыли шоссе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил создать пункт временного размещения граждан и посоветовал им иметь резервные аккумуляторы на такие случаи.

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