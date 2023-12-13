В Краснодаре могут открыть аэропорт, который не работает с начала войны

В краснодарском аэропорту Пашковский 15 декабря проведут тестовый рейс, результаты которого определят возможность открытия аэропорта. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края, ссылаясь на министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Информацию подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Решение о возможном открытии аэропорта будет принято после тестового полета 15 декабря», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев телеграм-каналу Shot.

Неназванный источник Shot сообщил, что аэропорт планируют открыть для пассажиров 25 декабря после завершения всех тестовых полетов и отработки схем безопасности. Пилоты, по информации Shot, получили документ, согласно которому с 14 по 24 декабря имеется разрешение для тестовых полетов в Краснодар.

Полеты планируют разрешить по воздушному коридору, который используют самолеты для полетов в аэропорт Сочи (в обход Ростовской области), что увеличит время в пути.

Тестовый рейс проведет авиакомпания «Азимут» из московского аэропорта Внуково. Представитель контакт-центра авиакомпании заявил, что билеты на этот рейс не будут продаваться.

После появления информации о возможном открытии аэропорта Краснодара, готовность возобновить полеты объявила авиакомпания «Россия». В лоукостере «Победа» рассказали, что могут возобновить полеты в Краснодар после новогодних праздников.

Аэропорт Краснодара был закрыт в 2022 году в связи с началом войны в Украине. Компания «Аэропорты юга», управляющая аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы, не стала комментировать новости об открытии аэропорта. В пресс-службе аэропорта Геленджика отметили, что пока нет данных о восстановлении воздушного пространства. В Анапе сообщили, что восстановление работы аэропорта также не планируется. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что возобновление работы аэропорта Симферополя не планируется из соображений безопасности, но заявил, что возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику крымчан. Не возобновят полеты и в Ростове, как сообщили в местном аэропорту.

После начала войны в Украине были закрыты 11 аэропортов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь.

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