В Киеве десятки человек пострадали из-за падения обломков российских ракет 

В ночь на 13 декабря Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Все десять ракет, которые летели в сторону украинской столицы, удалось сбить. Об этом сообщается в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

В свою очередь, в Киевской областной администрации заявили, что в результате падения обломков ракет пострадал 51 человек, среди них шестеро детей. О погибших не сообщается. По информации мэра Киева Виталия Кличко, ранения получили 53 человека. Из них 20 человек, в том числе двоих детей, госпитализировали.

Обломки ракет упали на несколько частных домов и проезжую часть. Кроме того, в Деснянском районе города начался пожар на 7 этаже 9-этажного жилого дома, пострадали восемь припаркованных во дворе автомобилей.

В Воздушных силах ВСУ также рассказали, что российские войска атаковали территорию Украины беспилотниками типа «Shahed». Все десять дронов, как сообщается, были уничтожены.

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