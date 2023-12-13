Против польского депутата возбудили дело. Он потушил зажженные в здании парламента ханукальные свечи

Окружная прокуратура Варшавы возбудила дело против депутата Сейма Гжегожа Брауна, который накануне потушил ханукальные свечи огнетушителем, пишет газета Rzeczpospolita, ссылаясь на представителя прокуратуры Шимона Банна.

Он сообщил, что ведомство проводит процессуальные действия и собирает доказательную базу. По его словам, к делу будут приобщены «другие сообщения о поведении парламентария».

Накануне ультраправый депутат польского Сейма Гжегож Браун с помощью огнетушителя погасил свечи, зажженные в здании парламента в честь иудейского праздника Ханука. По данным польской Gazeta Wyborcza, Браун также ударил женщину, которая пыталась его остановить. От удара она потеряла сознание и была госпитализирована.

После этого из здания эвакуировали людей, а встречу с премьер-министром страны Дональдом Туском, которая проходила там в это время, пришлось прервать. Маршал Сейма Шимон Холовня отстранил Брауна от работы и лишил половины зарплаты на три месяца, а депутатского довольствия на полгода.

Это не первый антисемитский скандал, связанный с Брауном. Ранее он говорил, что существует заговор с целью «превратить Польшу в еврейское государство». А в начале июня Браун сорвал выступление канадского ученого Яна Грабовского о Холокосте, проходившее в Немецком историческом институте в Варшаве. Сам депутат тогда заявил, что «защищает польскую нацию от провокационных атак на исторически чувствительные темы».

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