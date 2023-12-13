Контрактника похоронили в закрытом гробу после смерти в пыточном подвале для отказников

Издание «Важные истории» рассказало подробности похорон военного в городе Киржач Владимирской области. 24 ноября там похоронили контрактника Петра А. (имя изменено). По словам его бывшей жены Ксении (имя изменено), местный военкомат отказал ей во вскрытии гроба и предоставлении документов медицинской экспертизы. Сослуживцы рассказали ей, что перед смертью его поместили в подвал в оккупированной части Луганской области.

Несмотря на развод, бывшие супруги поддерживали отношения, и Ксения узнала о судьбе Петра от его сослуживцев. Петр сообщил ей, что, вероятно, отправится на передовую, и перестал выходить на связь. В военкомате заявили, что он попал под артиллерийский обстрел.

Прокуратура и Минобороны проигнорировали обращения Ксении. Ей не выдали личные вещи и дали лишь «извещение о смерти», где в качестве причин смерти указаны множественные переломы ребер, ушибы внутренних органов, травматический шок, а также «другие уточненные повреждения с неопределенным намерением». Под охраной военных гроб доставили на военный аэродром, а военком проследил за тем, чтобы его не вскрывали.

«Огнестрельных ранений нет, осколочных нет, ожогов тоже…. Я показывала эту бумажку знакомому врачу, она сказала, что единственная причина, по которой могли быть такие травмы — это если его отбросило об стену взрывной волной. Но тогда к чему такая секретность? Я военкому все разложила про это Зайцево, что у меня есть голосовые сообщения от его сослуживцев, которые рассказывают, что были в этом подвале. Он мне на это заявил: “Вы понимаете, что если сейчас начать копать глубже, то ваш ребенок может лишиться выплат, и родители тоже?”» — говорит женщина.

Ксения продолжает искать информацию о бывшем муже, подчеркивая неясность обстоятельств его смерти и оказание давления на нее со стороны военкомата.

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