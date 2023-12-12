Zara удалила свою новую рекламную кампанию после того, как палестинские активисты призвали бойкотировать бренд

Zara убрала свою новую рекламную кампанию Atelier после того, как палестинские активисты призвали бойкотировать бренд. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о рекламной кампании, на фотографиях которой изображены манекены, завернутые в белую ткань. У некоторых из них отсутствуют руки. Палестинские активисты усмотрели в этих кадрах отсылки к телам погибших в Газе.

Пользователи оставили несколько тысяч гневных комментариев с требованием бойкотировать бренд под фотографиями его новой коллекции в инстаграме, пишет Reuters. Многие оставляли комментарии с палестинскими флагами. В соцсети Х также появился хэшгет #BoycottZara.

Reuters отмечает, что рекламная кампания была удалена с сайта Zara еще в понедельник 11 декабря. В компании Inditex, владеющей брендом, это объяснили стандартной процедурой обновления контента, но подчеркнули, что коллекция Atelier была задумана в июле, а ее съемку провели в сентябре.

Позднее в инстаграме Zara появился пост с извинениями перед всеми, кого оскорбили эти фотографии. В нем говорится, что этой коллекцией компания хотела «продемонстрировать одежду ручной работы в художественном контексте».

На презентации Atelier 7 декабря было заявлено, что коллекция была вдохновлена мужским пошивом прошлых веков, и что на фотографиях изображена мастерская художника с лестницами, упаковочными материалами, деревянными ящиками и помощниками в спецодежде. Reuters отмечает, что коллекция Atelier — одна из самых дорогих у Zara. Цены на эти вещи варьируются от 229 долларов за шерстяной пиджак до 799 долларов за кожаную куртку.

В прошлом году Zara также подверглась критике со стороны палестинских и израильских активистов после того, как владелец израильской франшизы организовал мероприятия в поддержку ультраправого политика Итамара Бен-Гвира.

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