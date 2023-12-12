Поддержать
Новости

Zara удалила свою новую рекламную кампанию после того, как палестинские активисты призвали бойкотировать бренд

22:09 • 12.12.2023

Zara убрала свою новую рекламную кампанию Atelier после того, как палестинские активисты призвали бойкотировать бренд. Об этом сообщает Reuters. 

Речь идет о рекламной кампании, на фотографиях которой изображены манекены, завернутые в белую ткань. У некоторых из них отсутствуют руки. Палестинские активисты усмотрели в этих кадрах отсылки к телам погибших в Газе. 

Zara удалила свою новую рекламную кампанию после того, как палестинские активисты призвали бойкотировать бренд

Пользователи оставили несколько тысяч гневных комментариев с требованием бойкотировать бренд под фотографиями его новой коллекции в инстаграме, пишет Reuters. Многие оставляли комментарии с палестинскими флагами. В соцсети Х также появился хэшгет #BoycottZara. 

Reuters отмечает, что рекламная кампания была удалена с сайта Zara еще в понедельник 11 декабря. В компании Inditex, владеющей брендом, это объяснили стандартной процедурой обновления контента, но подчеркнули, что коллекция Atelier была задумана в июле, а ее съемку провели в сентябре. 

Позднее в инстаграме Zara появился пост с извинениями перед всеми, кого оскорбили эти фотографии. В нем говорится, что этой коллекцией компания хотела «продемонстрировать одежду ручной работы в художественном контексте». 

На презентации Atelier 7 декабря было заявлено, что коллекция была вдохновлена мужским пошивом прошлых веков, и что на фотографиях изображена мастерская художника с лестницами, упаковочными материалами, деревянными ящиками и помощниками в спецодежде. Reuters отмечает, что коллекция Atelier — одна из самых дорогих у Zara. Цены на эти вещи варьируются от 229 долларов за шерстяной пиджак до 799 долларов за кожаную куртку. 

В прошлом году Zara также подверглась критике со стороны палестинских и израильских активистов после того, как владелец израильской франшизы организовал мероприятия в поддержку ультраправого политика Итамара Бен-Гвира. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»