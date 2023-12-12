В Таллинне полицейские проверили туристов в шапках в цветах российского флага. Флаг оказался словацким

В Старом городе Таллинна полицейские остановили двух туристов в шапках в цветах российского флага. Об этом пишет Delfi.

По данным издания, мужчина и женщина гуляли в воскресенье по рождественской ярмарке в головных уборах бело-сине-красного цвета. На них обратили внимание полицейские, которые остановили пару, чтобы с ними поговорить. Оказалось, что на шапках не российский, а словацкий флаг, а также герб этой страны.

Delfi опубликовало видео инцидента. Автор ролика рассказал изданию, что поговорив с парой полицейские ушли. При этом он отметил, что туристы говорили по-русски, поэтому, по его словам, неясно, были ли это действительно туристы или они специально организовали провокацию.

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