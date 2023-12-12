Писателя Фредерика Бегбедера освободили из-под стражи

Французская полиция освободила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера, сообщают Franceinfo и Le Figaro. Ранее французские СМИ писали, что в его отношении проводят проверку по делу об изнасиловании.

Прокурор Родольф Жарри сообщил журналистам, что Бегбедер оспаривает предъявленные ему обвинения. Предварительное расследование будет продолжаться, добавил Жарри.

Ранее издание France Bleu со ссылкой на источник в полиции сообщило, что в отношении писателя проводят предварительное расследование по делу об изнасиловании. По данным Francetvinfo , что жалобу на Бегбедера летом прошлого года написала молодая женщина. Она рассказала, что будучи в отеле, она вступила с писателем в сексуальную связь по обоюдному согласию, после чего в тот же вечер между ними произошла вторая сексуальная связь — на которую она согласия не давала.

Бегбедер был допрошен в полицейском участке города По сегодня в 9 утра.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.