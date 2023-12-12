Писателя Фредерика Бегбедера взяли под стражу по делу об изнасиловании — France Bleu

Полиция французского города По взяла под стражу писателя Фредерика Бегбедера, сообщило издание La République des Pyrénées. Издание France Bleu со ссылкой на источник в полиции утверждает, что в отношении писателя проводят предварительное расследование по делу об изнасиловании.

Francetvinfo пишет, что жалобу на Бегбедера летом прошлого года написала молодая женщина. Она рассказала, что будучи в отеле, она вступила с писателем в сексуальную связь по обоюдному согласию, после чего в тот же вечер между ними произошла вторая сексуальная связь — на которую она согласия не давала.

Бегбедер был допрошен в полицейском участке города По сегодня в 9 утра.

Le Figaro отмечает, что последние несколько лет 58-летний писатель жил с семьей в Стране Басков. В 2008 году его арестовали в Париже по делу о хранении и употреблении наркотиков. Тогда он признал вину, а в июне 2022 года публично заявил, что «попрощался с кокаином».

Бегбедер — автор романов «Любовь живет три года», «99 франков» и других.

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